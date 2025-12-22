Cuba presenta política para la protección ambiental

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental verifica el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado cubano en todas las esferas de su competencia

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) de Cuba dio a conocer este lunes en La Habana los principios de la política para la protección ambiental en el país caribeño.

ORSA es la autoridad nacional encargada de regular y controlar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones jurídicas y técnicas en materia de protección del medio ambiente en la mayor de las Antillas, destacó este lunes en conferencia de prensa su director general, Antonio Casanova.

También, el organismo vela por la seguridad química, biológica, nuclear, radiológica y la protección del medio ambiente contra la contaminación, considerando las prioridades del desarrollo económico y social de la nación antillana.

Dicha entidad, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), prioriza y asegura los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para los diferentes cuerpos de inspección.

Igualmente, trata el control y protección de especies de especial significación para la diversidad biológica en el país y el comercio internacional de especies amenazadas de la fauna y la flora silvestre.

Asimismo, los recursos genéticos de la diversidad biológica, los productos químicos de uso industrial, los desechos peligrosos y la transferencia de tecnología.

Este órgano facultado por el Gobierno de la isla verifica además el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por el Estado cubano en todas las esferas de su competencia.