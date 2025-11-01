Cuba recibe cargamento de insumos médicos de las Naciones Unidas

Se trata de 69 kits de atención médica que contienen medicamentos críticos como antibióticos y antihipertensivos, además de equipos como estetoscopios, básculas y esfigmomanómetros, junto a material gastable como jeringuillas, agujas, guantes y cánulas

Foto: @ONU_Cuba/ X

Un cargamento con insumos médicos esenciales llegó esta madrugada al aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, en apoyo a más de 90 000 personas afectadas por el huracán Melissa, informó este sábado el Sistema de Naciones Unidas en Cuba desde sus redes sociales.

El envío fue recibido por Sunny Guidotti, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Cuba, y Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país.

Se trata de 69 kits de atención médica que contienen medicamentos críticos como antibióticos y antihipertensivos, además de equipos como estetoscopios, básculas y esfigmomanómetros, junto a material gastable como jeringuillas, agujas, guantes y cánulas.

También se descargaron 8 220 mosquiteros y sales de rehidratación oral, destinados a reforzar la atención sanitaria en los territorios más afectados por el fenómeno meteorológico, que azotó al oriente cubano este miércoles.

Según el reporte de la organización en Facebook, el Ministerio de Salud Pública de Cuba coordinará el transporte y la distribución de los insumos hacia las provincias orientales, con prioridad para las instituciones con mayores necesidades.

Añade que este apoyo reafirma el compromiso de Unicef con la respuesta inmediata y la recuperación temprana, contribuyendo a que cada niña, niño y adolescente crezca sano y protegido, incluso en contextos de emergencia.