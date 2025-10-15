Cuba refuerza estrategia integral para enfrentar el flagelo de las drogas

El gobierno cubano coordina la labor de prevención entre todas sus instituciones, para preservar la seguridad, la salud pública y la salvaguarda de la juventud

Ilustración: Osval.

El gobierno cubano ratificó recientemente su posición inamovible de cero permisividad al narcotráfico, y la continuidad de acciones destinadas a preservar la seguridad ciudadana.

Yosvany Bárcenas, director general de Procesos Aduaneros, explicó que su institución desempeña un rol crucial en el enfrentamiento de hechos relacionados con las drogas que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad.

La prioridad nuestra es la seguridad y el enfrentamiento a las drogas, añadió el funcionario.

De acuerdo con Bárcenas, el Plan Conjunto de Frontera Segura se estructura en cinco objetivos con 41 acciones, a partir del principio de tolerancia cero a todo tipo de presencia de droga o sustancia similar.

En espacio televisado de alcance nacional, el directivo alertó sobre la creciente complejización del fenómeno a nivel global y su impacto en la Isla.

Se han perfeccionado los métodos de enmascaramiento y ocultamiento de estas drogas y se han diversificado mucho los orígenes, apuntó.

Por su parte, el director de Defensa, Seguridad y Protección del Ministerio de Turismo (Mintur), Jorge Alberto Angulo, reafirmó en la ocasión, el papel esencial de la prevención, el enfrentamiento y la capacitación del personal en el combate a las drogas dentro de las instalaciones turísticas.

Angulo reiteró que las instalaciones turísticas de Cuba no han sido ni serán escenarios de conductas asociadas al narcotráfico o sus manifestaciones.

El gobierno cubano coordina la labor de prevención entre todas sus instituciones, para preservar la seguridad, la salud pública y la salvaguarda de la juventud, a la vez que respalda la aplicación del Código Penal vigente y sus nuevas figuras delictivas relacionadas con el tráfico, transporte y financiamiento de drogas.