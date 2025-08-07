Cuba solidaria con pueblo y Gobierno de Ghana ante tragedia aérea

Autoridades del país africano calificaron de “tragedia nacional”, la caída de la aeronave, ocurrida este miércoles en la región sureña de Ashanti, y que acabó con la vida de dos ministros y otros funcionarios

La nave se dirigía a un acto público en la ciudad minera de Obuasi. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este jueves solidaridad y condolencias con el pueblo y Gobierno de Ghana por la muerte de dos ministros y otros seis funcionarios al accidentarse un helicóptero militar en que viajaban.

En la red social X, el mandatario escribió: “Al conocer del accidente aéreo en #Ghana, que cobró las vidas del Ministro de Defensa y el Ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros altos funcionarios, expresamos nuestra solidaridad y condolencias al gobierno y pueblo de esa hermana nación”.

Autoridades del país africano calificaron de “tragedia nacional”, la caída de la aeronave, ocurrida este miércoles en la región sureña de Ashanti, y que acabó con la vida de los titulares de las respectivas carteras, Edward Oman Boama e Ibrahim Murtala Mohammed.

Según la información gubernamental, otras seis personas, entre pasajeros y tripulación, han fallecido también cuando se dirigían a un acto público en la ciudad minera de Obuasi.

Las otras víctimas han sido identificadas como Alhaji Muniru Mohammed, coordinador adjunto interino de seguridad nacional; Samuel Sarpong, vicepresidente del partido político Congreso Nacional Democrático; Samuel Aboagye, subdirector general de la Agencia de Socorro en Desastres de Ghana; el líder de escuadrón Peter Bafemi Anala, el oficial de vuelo Manaen Twum Ampadu y el sargento Ernest Addo Mensah.

La minería ilegal constituye hoy uno de los problemas ambientales de ese país de África occidental.