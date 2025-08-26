Daños del bloqueo de EEUU se hacen sentir en el turismo cubano

La Cancillería cubana precisó que debido a esa política estadounidense más de 1 millón 336 mil personas procedentes de la norteña nación no visitaron el país

El impacto negativo de la hostilidad de la Casa Blanca se hace sentir en el turismo cubano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció este martes que el bloqueo del Gobierno de Estados Unidos causó recientemente graves daños a la industria turística de Cuba.

Por medio de un mensaje en X, el Ministerio divulgó dos cifras que ilustran el impacto negativo de la hostilidad de la Casa Blanca en ese sector, durante el período 2023-2024.

Según la cuenta oficial de la Cancillería cubana en la red social, debido a esa política estadounidense más de 1 millón 336 mil 545 personas procedentes de la norteña nación no visitaron el país.

La denuncia detalla que, si hubieran viajado a territorio cubano, habrían ingresado «mil 730 millones 825 mil 775 dólares provenientes del mercado» norteamericano.