Desde las redes: ¿Es posible chatear en WhatsApp sin WhatsApp?

La plataforma de mensajería de Meta está probando una nueva función llamada “chats de invitados”, con la que se podría conversar con personas que no tienen cuenta

¿Se imagina chatear en WhatsApp sin WhatsApp? Aunque parezca solo un juego de palabras casi imposible, lo cierto es que, Desde las redes, nos llegan noticias de que la plataforma de mensajería de Meta está probando una nueva función llamada “chats de invitados”, con la que se podría conversar con personas que no tienen cuenta, ni la aplicación instalada en su teléfono móvil.

La nueva función, todavía en etapa de pruebas, se activará desde la cuenta del usuario registrado. Será este quien genere un link de invitación y lo comparta mediante SMS, correo o incluso otra aplicación de mensajería. Al abrirlo, se accederá a una sesión privada desde una interfaz web similar a WhatsApp Web. La persona invitada no necesita descargar nada, registrarse, ni dar su número telefónico, solo entra directo a la conversación.

Según los desarrolladores, estos chats de invitados serán una especie de sala temporal de conversación cifrada y segura, que se elimina una vez que se termina la interacción.

Dentro de las limitaciones de esta función se encuentra la imposibilidad de enviar fotos, videos, notas de voz o realizar llamadas de audio o video. Tampoco se podrán abrir chats grupales, la comunicación está restringida a una única conversación privada por vez.

Aunque no existe fecha para su lanzamiento oficial, ya es noticia Desde las redes.