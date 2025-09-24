Desde las redes: ¿Qué canción es esa? Las apps de reconocimiento de música están de moda

Ya no tendrá que preguntarle a medio mundo por el título de terminada canción. Solo tome su móvil y deje que la tecnología haga lo suyo

¿Le ha pasado que escucha una canción en una cafetería o en la radio y se queda con la duda de cómo se llama? La respuesta a esta interrogante, que podía demorar hasta días, en dependencia de nuestra memoria, la puede tener casi al instante Desde las redes, específicamente con ciertas aplicaciones móviles que adivinan qué melodía está sonando.

Una de las herramientas más reconocida en este terreno es Shazam. Fue lanzada en el año 2002 y posee actualmente más de 200 millones de usuarios activos al mes. Basta con acercar el teléfono a la fuente de audio para que la app capture un fragmento, lo compare con su base de datos y devuelva el nombre de la canción, el artista y en muchos casos hasta el disco.

Similar ocurre con la aplicación SoundHound. A diferencia de otras, aquí puede tararear, silbar o cantar un fragmento y la aplicación se encargará de rastrear de qué canción se trata.

Pero el gigante de internet tampoco se queda atrás. En la propia app de Google, puede buscar la opción “tararea para buscar”. Con solo silbar o cantar unos segundos, el buscador brindara coincidencias con enlaces directos a Spotify, YouTube o cualquier otra plataforma de streaming. Ideal para quienes quieren inmediatez sin descargar aplicaciones extra.

Ya no tendrá que preguntarle a medio mundo por el título de terminada canción. Solo tome su móvil y deje que la tecnología haga lo suyo. Lo conoció aquí, Desde las redes.