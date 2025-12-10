Desde las redes: ¿Ya tienes cuenta en Mastodon?

Esta red social es una plataforma de microblogging nacida en 2016, de estructura descentralizada, que permite compartir mensajes breves, conocidos como toots de hasta 500 caracteres

Desde las redes nos acercamos hoy a Mastodon, red social erigida como refugio para quienes que buscan un entorno libre de algoritmos de manipulación y trending topics, que ofrece mayor control de la privacidad, libertad temática y opciones de personalización para los usuarios.

Esta red social es una plataforma de microblogging nacida en 2016, de estructura descentralizada, que permite compartir mensajes breves, conocidos como toots de hasta 500 caracteres, acompañados de imágenes, videos, encuestas y enlaces.

Como novedad, Mastodon está compuesta por miles de servidores independientes llamados instancias, interconectados para formar una red global conocida como Fediverso.

El proceso de registro en Mastodon es sencillo: debe elegir en qué instancia registrarse, rellenar el formulario con el correo, contraseña y nombre de usuario y aceptar las normas. En algunos casos, hay que confirmar el email para activar la cuenta. Una vez dentro se puede personalizar el perfil, añadir avatar, biografía, así como seguir usuarios.

Mastodon, con interfaz similar a TweetDeck, se ha convertido en una plataforma dinámica donde confluyen periodistas, investigadores, artistas y usuarios de todo tipo. Entre 2022 y 2023 ha llegado a superar los 2,5 millones de usuarios activos mensuales y existen cifras que hablan de picos actuales por encima de los 4 y 5 millones. Interesante alternativa, Desde las redes.