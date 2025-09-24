Donan insumos y equipos médicos para hospital de Trinidad (+fotos)

La preciada carga, fruto de la solidaridad y el amor de un grupo de cubanos residentes en Canadá, incluye material gastable, pinzas, jeringuillas, campos quirúrgicos para el salón de operaciones y otros recursos

Estos insumos y equipos médicos serán utilizados para la atención a los pacientes trinitarios. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Un valioso donativo de insumos y equipos médicos fue recibido en el Hospital Tomás Carrera Galiano, del municipio de Trinidad, gracias a la noble labor de la Asociación de Cubanos residentes en Toronto Juan Gualberto Gómez.

Tras el arribo del contenedor, se procedió a la recepción y clasificación de los 900 bultos en los que se trasladaron material gastable, pinzas, jeringuillas, catéteres, campos quirúrgicos para el salón de operaciones, camas, sillas de ruedas, así como un equipo de autoclave.

La preciada carga confirma los sentimientos de amor por Cuba de los miembros de esta organización de conjunto con varios grupos de solidaridad y Together for Cuba, en la persona de Jennifer Raymer, que participan de manera activa en la preparación de estos envíos a diferentes regiones del país.

En nombre de los trabajadores y de las autoridades presentes, la doctora Yaquelín Alfaro, directora del centro asistencial, agradeció el gesto humanitario de estos cubanos, que a miles de kilómetros de su patria no olvidan sus raíces ni su amor por el pueblo.

Expresó, asimismo, que estos recursos contribuyen a aliviar la situación de insumos médicos en la institución de salud y a elevar la calidad de la atención a los pacientes.

Desde hace varios meses comenzó la preparación del donativo y finalmente llegó a feliz término esta iniciativa, expresó la licenciada Belkis Castillo, especialista en Relaciones Internacionales, donaciones y proyectos de la Dirección de Salud Pública en Sancti Spíritus.

Trabajadores y directivos del Hospital recepcionan los novecientos bultos con la ayuda solidaria.

“Gestos como este ponen en alto la solidaridad internacional, que sigue siendo un pilar en el sistema de Salud cubano y de denuncia contra el injusto bloqueo económico que sufre el país desde hace más de seis décadas. Tienen, además, un impacto notable para el pueblo, porque todos los recursos serán puestos a disposición de los trinitarios”, expresó.