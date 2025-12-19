Detectados en Latinoamérica casos de gripe A(H3N2) subclado K

De acuerdo con expertos, es posible que el virus se propague más que en años anteriores y cause más contagios porque el subclado K puede ser más hábil para evitar la inmunidad de las vacunas y las infecciones anteriores

La variante ha sido detectada en casi 35 países de todo el mundo y destaca por sus diferencias con respecto a otras cepas. (Foto: PL)

Chile, Perú y Bolivia, además de México y Colombia, ya detectaron este mes sus primeros casos de gripe A(H3N2) subclado K, según confirmaron sus respectivas autoridades sanitarias.

Tras la declaración de esta variante gripal en Chile, y teniendo en cuenta su cercanía geográfica, ya la Argentina monitorea posible circulación en territorio nacional e intensifica su vigilancia epidemiológica, de acuerdo con medios locales.

Según el medio Clarín, el Instituto Malbrán realiza análisis genómicos de virus y bacterias para saber si está en curso algún tipo de operativo especial para identificar lo antes posible al virus cuando se haga presente en el país.

La variante ha sido detectada en casi 35 países de todo el mundo y destaca por sus diferencias con respecto a otras cepas.

De acuerdo con expertos, es posible que el virus se propague más que en años anteriores y cause más contagios porque el subclado K puede ser más hábil para evitar la inmunidad de las vacunas y las infecciones anteriores.

Por estos días, ante el aumento global del subclado K de influenza A(H3N2), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a reforzar la vacunación en las Américas.

Reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza estacional para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y otros grupos con mayor riesgo de complicaciones

Instó a los Estados de la región a mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, virológica y genómica, y a garantizar una alta cobertura de vacunación, además de tratar oportunamente a los casos.

Asimismo OPS exhortó a reforzar la preparación de los servicios de salud ante la posibilidad de una actividad temprana o más intensa durante la temporada 2025-2026.