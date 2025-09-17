Directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana celebra en Trinidad séptimo aniversario de Ciudad Artesanal del Mundo (+fotos)

La jornada de actividades incluye la inauguración del XXX Salón Rafael Zerquera In Memoriam y el estreno de la serie Trinidad, el arte de permanecer, entre otras propuestas

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, participa en las actividades que tienen lugar en Trinidad por el séptimo aniversario de Ciudad Artesanal. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en La Habana preside las actividades en Trinidad por el séptimo aniversario de su declaratoria como Ciudad Artesanal del Mundo.

La encargada cultural de América Latina y el Caribe participó en la inauguración de la XXX Edición del Salón de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA), Rafael Zerquera In Memoriam, evento que acoge la Galería de Arte Universal Benito Ortiz Borrell.

La encargada para América Latina y el Caribe intercambió con maestras artesanas de Trinidad.

Bordados, tejidos de guano, figuras talladas en madera, cerámica y pintura conforman la muestra, una suerte de compendio de toda la riqueza de las artes manuales que se conservan en esta urbe.

“Ante la diversidad de expresiones y talentos, nuestro propósito es revalorizarlos y reconocer a los portadores de estas tradiciones para contribuir aún más a la visibilidad de Trinidad, que ya es conocida por su patrimonio arquitectónico”, aseguró Lemaistre.

A través de diversas expresiones, las tradiciones artesanales perduran en la ciudad de Trinidad.

“Hemos visto que hay aquí un gran potencial y queremos que lo conozcan todos para promover la apreciación de estas artesanías, que poseen un gran valor”, agregó.

Anne también fue recibida por la artista plástica Yudit Vidal Faife, quien ofreció a la invitada un recorrido por su galería y las distintas facetas de su obra. Durante el encuentro conoció sobre el proyecto de arte sociocultural Entre hilos, alas y pinceles, reconocido por insertar bordados y tejidos a la pintura.

Mujeres de la tercera edad y niños con necesidades educativas especiales que acompañan a la artista visual en esta hermosa iniciativa contaron sus vivencias y expresaron su gratitud a Yudit por hacer del arte un espacio familiar.

El XXX Salón Rafael Zerquera in Memoriam reúne hermosas piezas de varios artesanos de la ciudad.

En la antigua casa de la trovadora Isabel Bécquer y hoy sede del proyecto La hiedra y el jazmín, Lemaistre se unió a la celebración de la Noche del Patrimonio, evento cultural que a sus raíces españolas unió la actuación de la agrupación tradicional Tonadas Trinitarias. Cantos, declamaciones y un pequeño fragmento de la película Lucía, grabada en Trinidad, fueron la antesala de una exposición de 12 piezas de artesanos locales, inaugurada en el mismo sitio.