Discuten Trump y Zelensky tema de más ayuda para Ucrania

La discusión de más ayuda militar para Ucrania concentró los temas de la reunión de este viernes en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky.

El republicano dijo que espera que la guerra con Rusia pueda terminar sin necesidad de tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawk que los ucranianos piden. «Esperemos que no los necesiten. Esperamos que podamos terminar la guerra sin pensar en hachas de guerra», acotó Trump al iniciar un almuerzo de trabajo con Zelensky.

Trump publicó la víspera en redes sociales que habrá un próximo encuentro con Putin, esta vez en Budapest, aunque no especificó cuándo. Dijo que los planes se derivaron de una “llamada muy productiva” entre ambos.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta ‘ingloriosa’ guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió.

Trump señaló además que una delegación de asesores estadounidenses de alto nivel se reunirá con funcionarios rusos la próxima semana, en un lugar aún por determinar.

“Al concluir la llamada, acordamos que habrá una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán encabezadas por una delegación que será designada próximamente”, acotó.

El 15 de agosto último, Trump y Putin desarrollaron una cumbre en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, en días recientes el mandatario estadounidense anticipó que podrían entregar a Ucrania misiles largo alcance Tomahawk, si la guerra con Rusia continúa extendiéndose.

De concretarse ese paso, Trump admitió que esa acción equivaldría a una escalada en el conflicto. “Les gustaría tener Tomahawks (a Ucrania). Eso es una escalada”, comentó a los periodistas a bordo del Air Force One en su reciente viaje a Medio Oriente.

En respuesta a esta idea de Trump, el expresidente ruso y subjefe del Consejo de Seguridad de la nación euroasiática, Dmitri Medvédev, advirtió que la posible entrega a Kiev de los Tomahawk puede «acabar mal para todos». «Nos queda esperar que se trate de otra amenaza vacía», agregó Medvédev.

Respecto al anuncio de la eventual reunión, el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, apoyó la idea de Trump de realizar la cita en la capital húngara y describió la conversación de casi dos horas entre ambos líderes como “altamente informativa y sumamente franca”.