Eclipses totales de Sol y de Luna ocurrirán en 2026

El eclipse total de Luna ocurrirá el próximo 3 de marzo y el fenómeno astronómico teñirá a nuestro satélite natural de tonos naranjas

Otro eclipse lunar, esta vez parcial, acontecerá entre el 27 al 28 de agosto. (Foto: PL)

Dos eclipses totales, uno de Luna y otro de Sol sucederán en 2026 y este último tendrá una trayectoria que cruzará desde el océano Ártico hasta España, fenómeno inédito en Europa desde 1999.

Aunque el año arrancará con una Superluna que se acercará a Júpiter el primer fin de semana de 2026, los astrónomos sugieren disfrutar de ese eclipse que ocurrirá el 12 de agosto, atravesará partes del océano Ártico, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, una franja remota de Portugal y el norte de España.

Tendrá una duración de aproximadamente cinco horas, con la Luna deslizándose lentamente frente al Sol y luego alejándose. La fase más espectacular, la totalidad durará solo uno o dos minutos, describe la revista National Geografic, líder mundial en geografía, cartografía y exploración.

Esto es relativamente breve en comparación con el eclipse solar total de 2024 sobre Norteamérica, donde la totalidad duró hasta cuatro minutos y medio en ciertas zonas y el eclipse solar en Egipto en 2027 traerá un falso crepúsculo durante más de seis minutos.

Mientras, el eclipse total de Luna ocurrirá el próximo 3 de marzo y el fenómeno astronómico teñirá a nuestro satélite natural de tonos naranjas.

Se trata de la conocida Luna de sangre, que sucede al moverse la Tierra entre el Sol y la Luna, y su sombra cubre completamente la superficie lunar.

Las longitudes de onda azules más cortas se dispersan en la atmósfera terrestre, mientras que las longitudes de onda rojas y naranjas más largas la atraviesan, dándole a la luna su brillo cobrizo, describen los científicos.

Los observadores del cielo podrán ver el eclipse lunar total en gran parte de América del Norte y del Sur, el Pacífico y amplias zonas de Asia y Oceanía, mientras en el oeste de Estados Unidos y Canadá, las islas del Pacífico y Nueva Zelanda tendrán la mejor vista, con una visión ininterrumpida de principio a fin.

Otro eclipse lunar, esta vez parcial, acontecerá entre el 27 al 28 de agosto; no tendrá el efecto de una luna de sangre completa, pero se podrá divisar mejor desde partes de África, Europa y Asia.