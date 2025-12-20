Ecosistemas de montaña, prioridad para el Centro de Servicios Ambientales de Yaguajay

Talleres comunitarios y de educación ambiental en zonas montañosas del norte espirituano figuran entre las acciones delineadas por el centro en pos de la conservación de estos ecosistemas

Los talleres de educación ambiental promueven el cuidado de los ecosistemas montañosos.

Consciente de que las montañas constituyen una fuente de recursos vitales, como agua, energía y diversidad biológica, la Dirección de Investigaciones de Ecosistemas Montañosos del Centro de Servicios Ambientales de Sancti Spíritus delinea estrategias en pos de su conservación.

Aunque las acciones desplegadas por dicha instalación resultan constantes, en jornadas recientes, a propósito del Día Internacional de las Montañas, en Yaguajay se realizaron talleres de educación ambiental en escuelas y comunidades del ecosistema montañoso Bamburanao y otros sobre conservación de los ecosistemas frágiles, urgencia para construir un desarrollo local sostenible.

En este último espacio, según Yitsy Suárez Valdés, directora de Investigaciones de Ecosistemas de Montaña en el territorio, se dieron cita estudiantes del Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, los cuales se acercaron a la importancia de los bienes y servicios ecosistémicos del lomerío para el desarrollo local; al tiempo que se adentraron en los enfoques de conservación en Cuba desde la perspectiva sociológica.

Suárez Valdés puntualizó, que bajo el lema “Las mujeres mueven montañas”, la institución también promovió el diálogo con las féminas, oportunidad para crear conciencia sobre las posibilidades que tienen las mismas al participar de manera activa en la toma de decisiones y en el control de los recursos productivos en esos ecosistemas.

Refirió, además, que las mujeres desempeñan un rol clave en la administración, conservación, desarrollo económico y en la gestión de las zonas montañosas, así como en la preservación de las tradiciones, aporte de conocimientos y bases culturales de cada localidad.

De igual forma, dijo que la realización de boletines, plegables y la información oportuna en los medios de comunicación y perfiles institucionales en redes sociales resultaron otras de las acciones encaminadas a destacar la importancia que reviste este ecosistema para la vida humana.

Por último, recalcó que el Día Internacional de las Montañas fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de dichos ecosistemas, abordar los problemas ambientales que los afectan y promover acciones para su protección y desarrollo sostenible.