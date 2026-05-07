Producción de semillas certificadas, prioridad en Valle del Caonao

En la Finca de Semillas Yanet Ojeda se prioriza la producción de auténticas simientes de hortalizas y granos, con destino a usufructuarios, productores particulares, áreas de la agricultura urbana y de la propia entidad de Yaguajay

La Finca de Semilla Yanet Ojeda se ubica en áreas de Batey Colorado. (Fotos: Oscar Alfonso)

Obtener semillas certificadas, inocuas, de calidad y con un alto poder germinativo deviene propósito de la Finca de Semilla Yanet Ojeda, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Valle del Caonao, de Yaguajay.

En dicho sitio, ubicado en áreas de Batey Colorado, se prioriza la producción de auténticas simientes de hortalizas y granos, con destino a usufructuarios, productores particulares, áreas de la agricultura urbana y de la propia empresa, en pos de lograr óptimas plantaciones y, por ende, elevados rendimientos productivos.

Así lo explicó a Escambray Misael Ramos Hernández, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Agrícola, de la referida entidad, quien agregó que trabajadores de la institución, en alianza con una producción cooperada, impulsan las faenas de la finca, única de su tipo en Valle del Caonao.

“Partimos de una semilla básica y obtenemos una registrada con alto por ciento de germinación y elevada calidad genética. Por tanto, cuando se parte de aquí, se está llevando al campo un alto por ciento de germinación.

“Estas semillas básicas y originarias se aíslan de otras especies para que no ocurran cruzamientos y no se afecte su pureza. Además, en la finca se realizan trabajos agronómicos que incluyen medidas agrotécnicas, limpieza, y manejo de los fertilizantes, en aras de que las simientes resulten inocuas, de alta calidad y los genes que transmitan sean originarios de los cultivos que se deseen”, precisó Ramos Hernández.

En la finca se obtienen semillas de calidad y con un alto poder germinativo.

El director de la UEB Agrícola de la Empresa Valle del Caonao puntualizó que, de las 10 hectáreas de la finca, cuatro se destinan a la producción de semillas de hortalizas, fundamentalmente lechuga, col, tomate, pepino, y calabaza, además de granos.

Asimismo, refirió que el período de obtención de las simientes se ajusta al ciclo habitual de los cultivos, pues en la finca se trabaja con semillas gámicas, las cuales responden al proceso biológico de las plantas. “Por ejemplo, para sacar la semilla de maíz tiene que pasar el ciclo productivo de este cultivo. Así ocurre con el resto de las variedades”, recalcó.

De igual forma, aseveró que en aras de mejorar el quehacer de este centro, la entidad agroindustrial desplegó un proceso inversionista que incluyó la ejecución de sistemas de riego por aspersión para la totalidad de las áreas. Para ello, dijo, aprovechan los horarios de servicio eléctrico.

“Con esta finca tenemos asegurada la fuente de semillas para la producción de plantas de hortalizas y granos con la calidad requerida. Además, si la UEB solicita una variedad de semilla determinada, ellos se encargan de producirla y esto se revierte en ahorro económico para la empresa”, sentenció la fuente.

En la Finca de Semilla Yanet Ojeda laboran trabajadores con una vasta experiencia en este renglón, quienes, además, reciben capacitación de instituciones que marchan a la vanguardia de la producción de semillas en la nación.