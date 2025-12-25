Educadores espirituanos recibirán el mayor galardón de la ciencia cubana

Tres destacados profesores e investigadores de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez recibirán el próximo 14 de enero la Orden Carlos J. Finlay, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo científico cubano

En el marco de la jornada del Educador se conoció que tres profesores e investigadores de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) recibirán, como parte de las celebraciones por el Día de la Ciencia Cubana, la Orden Carlos J. Finlay el próximo 14 de enero.

El mayor galardón de la ciencia cubana reconocerá a los doctores en Ciencias María del Carmen Echevarría Gómez, Juan Emilio Hernández García y Kolima Peña Calzada por sus extraordinarios méritos en el ejercicio de su labor profesional y valiosos aportes al desarrollo científico cubano.

También reconoce su destacada labor educativa e investigativa, que ha contribuido, de forma significativa, con resultados de alto valor e impacto científico, al prestigio, consolidación y desarrollo de la ciencia en Cuba, según segura el Ministerio de Educación Superior.

El reconocimiento se hace extensivo a todo el colectivo de la UNISS, pues avala, una vez más, el renombre de esa casa de altos estudios y sus aportes en materia de ciencia e innovación a nivel territorial, nacional y los proyectos de cooperación internacional que ya se encuentran en marcha y la sitúan como una universidad de referencia para toda Cuba.