El alma de Trinidad en el lente de una joven fotógrafa

Su nombre es Lorena Lorenzo García y sus instantáneas recrean los detalles más sutiles de la ciudad, a veces invisibles o escondidos

Alma invisible revela los detalles más sutiles de esa Trinidad íntima y especial. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Talento y juventud marcan el camino de Lorena Lorenzo Gómez por la fotografía. Con su lente, ella prefiere registrar lo pequeño e inadvertido de una ciudad tan fotogénica como Trinidad; así, desde su propia observación revela los matices más sutiles de esta urbe patrimonial.

Por ello su primera exposición no podría llevar otro nombre: Alma invisible, un testimonio en imágenes de la sensibilidad de esta joven artista y su avidez por mostrar los detalles que escapan a la mirada de otros, fragmentos de esa Trinidad tan enigmática y especial.

El resultado es un conjunto de instantáneas que hasta el mes de septiembre pueden disfrutarse en la Galería Tristá, en la casona de Amargura 85; un regalo visual para los amantes de la fotografía; fotografía diversa, espontánea, fruto del talento de una joven licenciada en Letras que se ha propuesto, cámara en mano, encontrar otros horizontes creativos.

En la apertura de la muestra la acompañaron sus amigos y familiares, pero también un público que, con ojo avezado, aquilató las destrezas de Lorena como artista del lente y que, por supuesto, deberá cultivar; mas, no hay duda alguna de que esta joven tiene mucho que ofrecer desde su propio universo de fe y espiritualidad.

Lorena Lorenzo Gómez es licenciada en Letras y se ha propuesto, cámara en mano, encontrar otros horizontes creativos.

Las palabras del catálogo nacieron de la pluma, la complicidad y la admiración de su amiga y colega Ana Claudia López Ferro. “Trinidad no es solo cuerpo, no se resume a sus piedras, a sus construcciones, al mar que la baña o a la cordillera que la abraza, Trinidad tiene un alma que la habita, a veces invisible o escondida”, escribió la también filóloga. Sencillamente hermoso, como las capturas maravillosas de Lorena.