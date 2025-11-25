El arte espirituano dijo «Hasta siempre Comandante» (+ fotos)

Artistas profesionales y aficionados, así como estudiantes de la enseñanza artística protagonizaron la velada

(Fotos: Roberto Javier)

Con el compromiso, admiración y agradecimientos sinceros subió una muestra del arte espirituano al escenario del Teatro Principal para honrar al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Bastó escuchar el inicio de la velada artística con la declamación del poema El Gigante para confirmar que expresiones artísticas autóctonas de tierra yayabera se unían en una sola voz al expresar: Hasta siempre Comandante.

Temas antológicos, conocidos por las diferentes generaciones de cubanos como Hoy mi deber, El elegido, Verso amigo, Pequeña serenata diurna, Su nombre es pueblo y El mambí sonorizaron el encuentro de homenaje.

Igualmente, la danza y el teatro se sumaron a la cita, protagonizada por artistas profesionales y aficionados, así como estudiantes de la enseñanza artística espirituana.

Audiovisuales con carácter histórico permitieron el reencuentro de Fidel Castro con Sancti Spíritus, así como con su personalidad inspiradora.La velada Hasta siempre Comandante, que contó con la presencia de la Presidenta del Consejo de Defensa Provincial Deivy Pérez Martín y el Vicepresidente Alexis Lorente Jiménez, Yudeinys Imbert Chaple, Vicejefa del Departamento de Atención al sector social del Comité Central, invitados y pueblo, en general, fue, sin dudas, más que un tributo, expresión de fidelidad al histórico líder de la Revolución Cubana.