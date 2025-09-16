Elefantes aplastan a los Gallos en su estreno fuera de casa

Este es el cuarto fracaso de los espirituanos en once presentaciones en la actual Serie Nacional de Béisbol

La Serie Nacional enfrenta este miércoles programa sencillo.

Un nada afortunado estreno fuera de sus predios tuvo el equipo de Sancti Spíritus al caer este martes ante los Elefantes de Cienfuegos en el estadio 5 de Septiembre con marcador de nueve carreras por dos en la arrancada de las terceras subseries de la presente campaña beisbolera cubana.

Si bien los Gallos abrieron el choque con una carrera en el mismo primer episodio, los paquidermos se mostraron diferentes a como se han comportado hasta el momento y anotaron cuatro veces en el tercero para tomar el mando del partido, que nunca más perdieron.

Aunque los discípulos de Eriel Sánchez descontaron una en el séptimo, sus esperanzas se esfumaron cuando en el octavo los de la Perla del Sur consumaron racimo de cinco para completar el marcador.

Llama la atención que los dos errores cometidos por la defensa espirituana, hasta hoy la de mejor comportamiento de la Serie, resultaron en extremo costosos, como lo corrobora el hecho de que seis de las nueve carreras de los cienfuegueros se registraron como inmerecidas en las estadísticas del choque.

Los internacionales Luis Vicente Mateo (de 5-4, incluído un doble, tres remolcadas y dos anotadas) y Erisbel Arruebarruena (un jonrón y cuatro propulsadas) devinieron bujías inspiradoras de la ofensiva de los ganadores, que consiguió 12 imparables en el desafío.

Por los espirituanos, el camarero Liuber Gallo mantuvo su paso ofensivo al computar un sencillo y un doble en cuatro turnos y una carrera remolcada.

Hermes González lanzó con certeza durante los dos tercios iniciales del partido, en los que admitió una carrera y seis indiscutibles para hacerse del triunfo, al que también aportó Yoelvis Leiva, que mereció el punto por juego salvado. El revés fue a la cuenta de José Isaías Grandales.

Este miércoles Gallos y Elefantes volverán a enfrentarse en el estadio 5 de Septiembre, de la Perla del Sur.