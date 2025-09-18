Elefantes dejan al campo a los Gallos y aseguran el duelo

Los espirituanos tuvieron este jueves un mejor comportamiento ofensivo, pero nuevamente el pitcheo y la defensiva mostraron lagunas

(Foto: Calixto N. Llanes/Periódico JIT)

En un partido de constantes altibajos, en el que no faltaron reclamaciones, parada por lluvia y definición en extrainning, los Elefantes de Cienfuegos dejaron al campo a los Gallos espirituanos este jueves con marcador de nueve carreras por ocho y aseguraron el duelo particular luego de tres éxitos al hilo.

Si bien los discípulos de Eriel Sánchez se mostraron más activos a la ofensiva, con 12 imparables, otra vez el pitcheo y la defensiva evidenciaron lagunas que costaron a la hora de la definición, que implicó la pérdida de la primera subseries en tres enfrentamientos bilaterales

Los de la Perla del Sur mostraron garra en el partido para remontar desventajas en más de una ocasión, en lo que tuvo un rol protagónico Erick Acevedo, autor de un jonrón de tres carreras en la parte baja del segundo episodio para nivelar el choque y de un sencillo remolcador de las dos anotaciones decisivas en el cierre del décimo.

El triunfo en el desafío fue a la cuenta de Kevin Hernández, mientras Yankiel Mauri cargó con su segundo revés de la campaña.

Las nueve carreras permitidas este jueves por los lanzadores de los Gallos, que llegaron al estadio 5 de Septiembre entre los de mejor desempeño colectivo, completan la friolera de 27 anotaciones admitidas en tres partidos.

El descanso de este viernes pudiera significar un segundo aire para la tropa de Eriel en sus aspiraciones de retomar la senda victoriosa que les permita ocupar espacio en la primera mitad de la tabla de posiciones de la todavía joven Serie Nacional de Béisbol.