Elefantes vuelven a golpear a los Gallos

Este jueves espirituanos y cienfuegueros volverán a enfrentarse en el estadio 5 de Septiembre

(Foto: ACN)

Los Elefantes de Cienfuegos volvieron a golpear a los Gallos espirituanos cuando esté miércoles los vencieron por segunda jornada consecutiva, está vez con marcador de nueve carreras por una.

Una pobre ofensiva, debilidades en el pitcheo y un par de pifias a la defensa caracterizaron el desempeño de los del Yayabo en la grama del estadio 5 de Septiembre.

Por el contrario, los de casa han logrado revertir el comportamiento que los distinguió durante las dos primeras subseries de la presente campaña beisbolera, cuando apenas consiguieron un triunfo en ocho presentaciones.

Mientras Rainel Suárez se hacía de su primer éxito, los hermanos José Eduardo (abridor y perdedor) y José Carlos Santos no pudieron contener el empuje de la batería de los paquidermos, que acumularon 13 imparables, incluído un cuadrangular de Maikel Borrel.

Entre los de mayor protagonismo al bate figuraron el jardinero derecho Lester Trujillo (de 4-3) y los internacionales Erisbel Arruebartuena ( un doble y un sencillo en par de turnos con dos impulsadas y una anotada) y Luis Vicente Mateo (de 4-2 con una propulsadas y otra registrada). Por los Gallos solo Rodolexis Moreno logró un par de indiscutibles, uno de ellos de dos bases.

Este jueves los espirituanos tratarán de retomar la senda victoriosa ante unos cienfuegueros inspirados sobre la grama del 5 de Septiembre.

Cocodrilos no sueltan la cima

Los Cocodrilos de Matanzas alargaron este miércoles a diez su racha de victorias consecutivas en la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras doblegar 6-1 a los Huracanes de Mayabeque en el Nelson Fernández.

El equipo de Armando Ferrer (11-1) resolvió el duelo en extrainnings, cuando en la décima entrada fabricó cinco anotaciones que quebraron la resistencia local. Aníbal Medina y Andrys Pérez destacaron con batazos oportunos, ambos con dobles productores.

Roilán Averohff trabajó cinco entradas y un tercio con apenas una limpia, mientras el triunfo fue para Armando Dueñas, que retiró dos capítulos con autoridad. Por los mayabequenses, Yadián Martínez se lució durante siete actos, pero el relevo de Adrián Sosa falló.

Las Tunas también alcanzó diez éxitos (ocho al hilo) al derrotar 10-8 a Granma, pese a jonrones de Guillermo Avilés y Alfredo Despaigne. En Guantánamo, Santiago de Cuba (10-2) superó 7-5 a los Indios, con vuelacercas de Yoel Yanki (dos) y Yoelkis Guibert.

En Pinar del Río, Cazadores y Vegueros dividieron: Artemisa ganó 6-0 el choque sellado por oscuridad, gracias a Alejandro David Hernández (cinco entradas en blanco, ocho ponches), y los pinareños respondieron 3-0 con relevo completo de Frank Denis Blanco.

Holguín cortó su cadena de seis triunfos al caer 2-8 frente a Villa Clara, que puso fin a una mala racha de ocho derrotas. Yoasnier Pérez fue figura ofensiva con jonrón y cuatro empujadas.

Por su parte, Ciego de Ávila venció 7-4 a Camagüey, mientras el doble programa entre Industriales y La Isla quedó suspendido por lluvia.