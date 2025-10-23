Elige Región Militar Sancti Spíritus candidatos al IX Congreso del Partido

La asamblea fue presidida por los primeros coroneles Antonio Luis Álvarez Blanco, jefe de la Sección Política del Ejército Central y Jesús Aguiar Yerena, jefe de Estado Mayor de la Región Militar Sancti Spíritus

Fueron elegidos los candidatos espirituanos de las FAR a miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y candidatos a delegados al IX Congreso de la organización. (Fotos: Vicente Brito / Escambray)

En asamblea general, donde participaron representaciones de todas las unidades militares permanentes de la Región Militar Sancti Spíritus, fueron electos de entre la cantera de precandidatos elegidos por sus respectivos núcleos del Partido, los candidatos de este mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y candidatos a delegados al IX Congreso, que tendrá lugar el próximo año 2026.

En la actividad un grupo de militantes destacados de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) recibieron los avales para su ingreso a las filas del Partido.

Al resumir la actividad, el primer coronel Antonio Luis Álvarez Blanco, jefe de la Sección Política del Ejército Central, destacó el alto honor que significa haber sido elegidos por sus compañeros y compañeras para representar a los combatientes y trabajadores civiles de la Región Militar Sancti Spíritus en la máxima cita partidista y felicitó, igualmente, a quienes con anterioridad, en el desarrollo del proceso llevado a cabo desde el pasado mes de agosto en los núcleos del Partido de las unidades permanentes de las FAR de este territorio, habían sido elegidos como precandidatos, en los que también se reconocen méritos suficientes y una probada fidelidad a la Revolución cubana.