Embajador de la República de Bulgaria en Cuba asistió a presentación fílmica en Trinidad

El Embajador de la República de Bulgaria en Cuba, Todor Kanchevski, asistió a la presentación de la película El Caso Tesla, en una de las aulas de la escuela secundaria Carlos Echenagusía Peña, de Trinidad.

El diplomático expresó su satisfacción por regresar a esta ciudad y ofrecer matices de la cultura búlgara a los cubanos que residen fuera de la Habana. “Los niños son el futuro, es muy lindo compartir con ellos y esperamos que sea solo el comienzo de una colaboración más estrecha con los alumnos y profesores de este plantel”, manifestó.

Ernesto Borges Medina, intendente del municipio, les dio la bienvenida a los visitantes y reseñó brevemente aspectos vinculados a la economía, la historia y las tradiciones de esta villa que atesora reconocimientos internacionales de gran valía.

Como parte del intercambio los estudiantes se acercaron a la cultura de esta nación balcánica, miembro de la Unión Europea y que, al igual que Cuba, posee parajes naturales de gran belleza como montañas y playas, así como sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco.

Antes de la exhibición del filme, su director Andrei Hadjivasilev, se dirigió a los adolescentes para comentarles que el largometraje está inspirado en elementos de aventura y pensado para que los niños disfruten la historia que narra, destacando mensajes universales como la amistad, el trabajo en equipo, el poder del amor y de la ciencia.

En el encuentro estuvieron presentes igualmente personalidades de la cultura en Trinidad, directivos de la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios, Ignacio Pérez Cabrera, director de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales e Inversión Extranjera del Gobierno en Sancti Spíritus, entre otras autoridades.

Por último, Todor Kanchevski, declaró que existe la intención por parte de la Embajada de la República de Bulgaria en Cuba, de estrechar aún más los vínculos culturales y en otros ámbitos con Trinidad, y anunció la apertura próximamente de una exposición fotográfica.