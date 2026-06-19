Centro de Capacitación para el Turismo de Trinidad prioriza recalificación de trabajadores

Actualmente se imparten distintas modalidades de cursos con el propósito de elevar el nivel de competitividad de los recursos humanos y ganar en calidad de los servicios

La capacitación de la fuerza laboral sobre las tendencias más modernas de la industria sin chimeneas es también una de las líneas de capacitación que asume Formatur. (Fotos: Juan Carlos Naranjo/Facebook)

La recalificación de los trabajadores que en diferentes frentes asumen responsabilidades en las instalaciones hoteleras del destino Trinidad de Cuba es también prioridad del Centro de Capacitación para el Turismo.

Yaneisis González Carpio, directora del plantel dijo que actualmente se imparten distintas modalidades de cursos con el propósito de elevar el nivel de competitividad de los recursos humanos y ganar en calidad de los servicios.

“Tenemos un grupo de jefes de recepción, recreación y de supervisora de pisos, son mandos intermedios dentro de la actividad hotelera fundamentalmente.”

La propia fuente explicó que la actualización de la fuerza laboral sobre las tendencias más modernas de la industria sin chimeneas es también una de las líneas de capacitación que asume Formatur.

“Hemos priorizado áreas del conocimiento que detectamos con deficiencias dentro del balance del Mintur como el idioma, debilidades en la aplicación de nuevas técnicas y tendencias, ética y protocolo, en fin, cursos de actualización “.

La categoría A que distingue al Centro de Capacitación para el Turismo de Trinidad de Cuba, avala además la impartición de dos modalidades de superación, posgrado y diplomado.

“Se han abierto tres diplomados en Sancti Spíritus para la dirección de Isla Azul, tenemos aquí el de dirección para empresa turística y tendencias actuales , y recientemente iniciamos el Diplomado en calidad y sostenibilidad con el fin de seguir perfeccionando la actividad en el destino Trinidad de Cuba y en la provincia en general”.

Vale señalar que más de 70 estudiantes procedentes del Instituto Politécnico José Mendoza García de Trinidad de Cuba cursan diferentes especialidades en la escuela trinitaria como respuesta a demandas futuras de fuerza laboral.