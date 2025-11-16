Empresa Pecuaria Venegas en la ruta de la capacitación

El centro planifica las capacitaciones de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los trabajadores

Los trabajadores de la Empresa Pecuaria Venegas, de Yaguajay, ganan en conocimientos sobre diversas temáticas. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

Que los trabajadores ganen en conocimientos sobre las principales líneas de trabajo que desempeñan deviene prioridad para la Empresa Pecuaria Venegas, de Yaguajay, como parte de sus estrategias de superación.

En declaraciones a Escambray Didiela Batista Suero, especialista en Seguridad, Salud del Trabajo y Capacitación explicó que, a partir de las necesidades de aprendizaje de los obreros, el centro planifica las acciones de superación, las cuales abordan temáticas como la aplicación y el análisis de los diferentes sistemas de pago de cada colectivo, las nuevas legislaciones del Código del Trabajo, además del análisis del programa de prevención en las unidades y los métodos a emplear, entre otros asuntos.

Batista Suero agregó, que profesores del Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, del territorio, y especialistas de la propia instalación imparten las capacitaciones, en el empeño de elevar las competencias profesionales del personal de la empresa. Asimismo, ponderó el vínculo estrecho que sostiene la empresa con la casa de altos estudios del norte espirituano y resaltó que dos de sus educadores pertenecen al Consejo Técnico Asesor de la entidad.

La especialista en Seguridad, Salud del Trabajo y Capacitación precisó, que las capacitaciones, realizadas todos los meses en la entidad, se efectúan en aulas que posee el centro para estos fines, las cuales cuentan con las condiciones óptimas para los ejercicios académicos.

Por su parte, Aleida Morales Gómez, especialista de Cuadros, apuntó, que teniendo en cuenta el plan de preparación de los trabajadores con responsabilidades de dirección, se realizan las capacitaciones, las cuales muestran resultados alentadores hasta la fecha.

Morales Gómez puntualizó, que gracias a la voluntad de la empresa por preparar a sus trabajadores existen hoy dos másteres y dos personas que transitan por este camino; mientras que otra parte del personal se ha sumado a carreras universitarias, sobre todo, a la Ingeniería Agrónoma.

“Hay una relación estrecha empresa-universidad, donde logramos que las personas se hagan profesionales para su mejor desempeño y desarrollo integral. Además, contamos con 10 jóvenes que cursaron el diplomado Jóvenes del Futuro, tres de ellos, lo cursaron en La Habana, y uno, por los resultados de su tesis final, fue seleccionado para ir a la República Popular China, para terminar la segunda parte del mismo”, acotó.

En tanto, la especialista en Capacitación destacó que la empresa también tiene identificadas otras temáticas a trabajar, como la gestión ambiental, el mejoramiento genético, así como el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). “Si queremos que la empresa avance las personas deben estar cada día más preparadas. Con las capacitaciones los trabajadores se superan en diferentes temas, y aprenden unos de otros”, concluyó Morales Gómez.