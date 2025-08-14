En fotos: Aires de verano en Trinidad

Las playas del litoral trinitario son uno de los sitios preferidos por los vacacionistas. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Con espléndidos paisajes de montaña, ciudad y playa, Trinidad es un destino anhelado por los cubanos para disfrutar de sus vacaciones. Frente al lente de Escambray se revelan los encantos de un paraje que da la bienvenida al visitante durante todo el año, pero con más colorido en los meses de verano.

La Plaza Mayor es uno de los sitios que nadie quiere dejar de visitar en la temporada estival.

El Palacio de Pioneros organiza visitas al Centro Histórico.

Las tradiciones sobresalen entre los atractivos que ofrece la ciudad en verano.

Los talleres de verano estimulan habilidades en los niños que aprenden y se divierten.

Públicos de varias edades disfrutan desde el arte.

Trinidad luce los tonos estivales que atraen la atención de lugareños y visitantes. Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray