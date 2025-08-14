Con espléndidos paisajes de montaña, ciudad y playa, Trinidad es un destino anhelado por los cubanos para disfrutar de sus vacaciones. Frente al lente de Escambray se revelan los encantos de un paraje que da la bienvenida al visitante durante todo el año, pero con más colorido en los meses de verano.
En fotos: Aires de verano en Trinidad
Diversas opciones recreativas y culturales se han puesto a disposición de los espirituanos en este territorio sureño
