En fotos: Cerámica artística espirituana presente en la Bienal En-BarrArte

Creadores cubanos y representantes de Gran Caimán y Canadá se darán cita desde este domingo en la IX Bienal de Cerámica Artística Contemporánea En-BarrArte, una propuesta del artista espirituano Félix Madrigal

Redacción Escambray

7 septiembre, 2025 - 5:30am

El evento tiene como centro promotor el taller Volumen y Espacio, del escultor y ceramista Félix Madrigal . (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Alrededor de 40 artistas compartirán saberes y modos de hacer en el encuentro dedicado al distinguido Agustín Villafaña y a todo su legado.

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025