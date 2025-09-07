En fotos: Cerámica artística espirituana presente en la Bienal En-BarrArte

Creadores cubanos y representantes de Gran Caimán y Canadá se darán cita desde este domingo en la IX Bienal de Cerámica Artística Contemporánea En-BarrArte, una propuesta del artista espirituano Félix Madrigal

El evento tiene como centro promotor el taller Volumen y Espacio, del escultor y ceramista Félix Madrigal . (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)