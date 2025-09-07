Alrededor de 40 artistas compartirán saberes y modos de hacer en el encuentro dedicado al distinguido Agustín Villafaña y a todo su legado.
En fotos: Cerámica artística espirituana presente en la Bienal En-BarrArte
Creadores cubanos y representantes de Gran Caimán y Canadá se darán cita desde este domingo en la IX Bienal de Cerámica Artística Contemporánea En-BarrArte, una propuesta del artista espirituano Félix Madrigal
