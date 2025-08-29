En fotos: El ajetreo que se vive hoy en las escuelas espirituanas

Maestros y trabajadores se adentran de lleno en sus centros para con esfuerzo propio y a base de iniciativas darle colorido y alegría a la escuela, al aula

En las más de 460 instituciones educativas del territorio se vive un ajetreo característico de finales de agosto. (Fotos: Facebook)

Faltan horas para que inicie el nuevo curso escolar en todo el territorio nacional. Mientras que algunas familias aprovechan hasta el último minuto de las vacaciones junto a los parientes, en el campismo o la playa, desde hace días los trabajadores del sector educacional en toda Cuba se volcaron de lleno hacia las escuelas para como abejas en el panal preparar hasta el último detalle que garantice la mejor de las bienvenidas a sus educandos este primero de septiembre.

Las fotos que hoy colman las redes sociales dan fe de todo ese ajetreo que se vive en los planteles de los ocho municipios espirituanos, porque lo mismo te encuentras a la maestra tirando agua en los pasillos, que al joven director chapeando los alrededores de la escuela; también están los que ya tienen listas las primeras clases de la semana y en todos está la constancia de los nuevos cuadernos y libros de textos, algunos ya puestos en el pupitre del alumno.

Siempre que se acerca septiembre los trabajadores de la Educación se convierten en protagonistas de la mejor de las hazañas para recibir a sus estudiantes. Los recursos son escasos, pocos, pero a base de iniciativas ellos se las agencian para darle colorido y alegría a la escuela, al aula.