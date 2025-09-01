En fotos: El primer día de clases en Sancti Spíritus

En toda la geografía espirituana se celebraron este 1 de septiembre actos de inicio del curso escolar 2025-2026. La familia en pleno se concentró en los centros educacionales para presenciar junto a sus niños una ceremonia que marcha el comienzo de un período lectivo que demanda de sus esfuerzos de conjunto con la escuela

Redacción Escambray

1 septiembre, 2025 - 11:37am

Este lunes abrieron sus puertas las 462 instituciones educativas que tiene el sistema de Educación en Sancti Spíritus. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025