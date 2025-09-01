En fotos: El primer día de clases en Sancti Spíritus
En toda la geografía espirituana se celebraron este 1 de septiembre actos de inicio del curso escolar 2025-2026. La familia en pleno se concentró en los centros educacionales para presenciar junto a sus niños una ceremonia que marcha el comienzo de un período lectivo que demanda de sus esfuerzos de conjunto con la escuela
