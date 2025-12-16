En fotos: inundaciones en Yaguajay por lluvias de últimas horas

Las intensas lluvias de las últimas horas ocasionan inundaciones en varios puntos de la cabecera municipal de Yaguajay, al norte de Sancti Spíritus

Reportan lluvias intensas en el norteño municipio espirituano de Yaguajay. (Fotos: Fotos cortesía de Katiuska Lopez y el Insmet)

La disipación de un frente frío en la región central del país ha ocasionado intensas lluvias en el norte espirituano desde la noche del lunes, madrugada y amanecer de este martes, de acuerdo con la información del especialista Antonio Ortega desde el Centro Meteorológico provincial.

Esta condiciones persistirán durante la mañana de hoy y disminuirán en horas de la tarde,señaló el especialista.

Vecinos de la intersección de las calles Maceo y Camilo Cienfuegos reportan que el Río Máximo se ha salido de su cause. Ante intensas lluvias este es el punto donde primero ocurren inundaciones en Yaguajay debido a la estreches de los puentes y nivel de obstrucción.

(Tomado del perfil de Facebook de Luis Francisco Jacomino)