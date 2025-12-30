Sancti Spíritus: trabajadores de Acueducto intensifican labores en los días finales del año

Fuerzas especializadas de este sector en Sancti Spíritus intervienen en varios territorios para garantizar la estabilidad del servicio de agua potable a la población

Con los trabajos realizados por la Empresa de Acueducto se pudo reestablecer también el servicio de agua a los poblados de Zaza del Medio y Tuinucú. (Fotos: Cortesía de Acueducto)

Para mantener el abasto de agua potable en algunos lugares afectados de la provincia varias brigadas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Sancti Spíritus laboran incansablemente en los días finales del año, con prioridad a los sitios donde los problemas son más significativos.

Así lo declaró a Escambray Roberto Nápoles Darias, director de dicha entidad, quien confirmó que los trabajos comprendieron la solución de averías en algunos sistemas de bombeo, por ejemplo, en el poblado de Managuaco, donde la interrupción del servicio sobrepasó los 20 días, pero también se trabajó en el equipo que proporciona el líquido a la comunidad de Jíquima de Alfonso, en Fomento.

Igualmente, habló de que, tras varias jornadas de labor, se pudo concluir la reparación en el equipo de bombeo del poblado de Guasimal el cual fue preciso llevarlo hasta los talleres provinciales para poder repararlo, lo que, a pesar de las afectaciones eléctricas, ya quedó instalado.

Ya concluyeron las labores de rehabilitación en la conductora de Siguaney.

Nápoles Darias aclaró que se le dio solución a la rotura de la conductora de Siguaney, que abastece también a los poblados de Zaza del Medio y Tuinucú, donde se precisa de una posterior rehabilitación, pero hasta tanto no se disponga de todos los recursos hay que seguir remediando la vieja conductora para reparar el tramo afectado en casi 2 kilómetros.

“Todas estas acciones salen para fin de año —aclara el director—, lo que no significa que, si se presenta un problema urgente, podamos resolverlo, pues siempre en nuestra empresa se queda un personal de guardia para asumir cualquier contingencia”.

“En los días finales del año pretendemos entregar, además, la segunda bomba en la conductora de Cabaiguán, ya hoy está funcionando la primera y se trabaja en la otra para poder mejorar el abasto de agua principalmente en la zona alta de ese municipio. Igualmente se intervino en la desobstrucción del alcantarillado en la zona La Rosita, de la ciudad cabecera, fueron aproximadamente unos 20 metros de tubería averiada pero felizmente ya se rehabilitó”, aclaró Nápoles.

Por otra parte, el director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado explicó que existe un grupo de comunidades a las cuales se les sigue llevando el agua en pipas, en este caso se encuentran El Médano y Tunas de Zaza, donde está afectado el sistema de bombeo de la estación de esa localidad, además se continúa la distribución del líquido en Paredes y en el barrio La Ford, de la propia ciudad cabecera, pero también hay situaciones en el municipio de Trinidad, donde se entrega agua en pipas al centro histórico de la villa donde el bombeo se ha visto afectado por motivos energéticos.