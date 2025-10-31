En Santiago de Cuba eléctricos de Sancti Spíritus, Cienfuegos y La Habana

Las brigadas trabajarán de conjunto con las fuerzas santiagueras, a las que se unirán técnicos de cada circuito para garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones

El contingente Serafín Sánchez realiza mitín de seguridad antes de iniciar las labores en Santiago. (Foto: Empresa Eléctrica/Facebook)

Contingentes de trabajadores eléctricos procedentes de las provincias de Sancti Spíritus, Cienfuegos y La Habana arribaron a esta ciudad oriental para incorporarse a las labores de recuperación y restablecimiento del servicio eléctrico, tras los daños ocasionados por el huracán Melissa en el territorio.

El recibimiento estuvo encabezado por Alfredo López Valdés, director general de la Unión Eléctrica (UNE), quien reconoció la entrega y disposición de estos colectivos, acostumbrados a responder con prontitud ante situaciones de emergencia en cualquier punto del país.

López Valdés destacó que, pese a las dificultades en el acceso a Santiago de Cuba debido a los impactos del evento meteorológico, las brigadas lograron llegar en horas de la tarde este jueves, listas para iniciar las labores de liquidación de daños.

El directivo subrayó la importancia del trabajo coordinado con las autoridades locales, para priorizar el restablecimiento del servicio en los circuitos que abastecen hospitales, acueductos y centros de producción vitales, entre ellos el Laboratorio Farmacéutico Oriente.

Ramsés Felipe Sosa, director de la Empresa Eléctrica de Cienfuegos, informó que el contingente de esa provincia está integrado por 72 trabajadores (41 linieros y 31 de apoyo) organizados en cinco brigadas con dos carros de servicio.

Venimos con total disposición de restablecer el servicio en el menor tiempo posible, comenzando por los circuitos primarios y las instituciones esenciales, afirmó.

Luis Rodríguez Vargas, director técnico de la Empresa Eléctrica de La Habana, explicó que el contingente capitalino está compuesto por 100 trabajadores, de ellos 79 linieros, distribuidos en seis brigadas de gran porte y dos ligeras.

Contamos con compañeros experimentados que ya participaron en la recuperación tras el huracán Sandy en 2012, lo que nos da la confianza y la preparación necesarias para cumplir con la tarea, señaló.

Las brigadas recién llegadas trabajarán de conjunto con las fuerzas santiagueras, a las que se unirán técnicos de cada circuito para garantizar la seguridad y eficacia de las operaciones.

Según López Valdés, aunque los daños provocados por el huracán Melissa no superan la magnitud de otros eventos meteorológicos anteriores, la complejidad del sistema eléctrico en Santiago de Cuba exige un trabajo organizado y sostenido para devolver la vitalidad al territorio en el menor plazo posible.