En video: ¿Dónde y cómo se forman los profesores de Educación Física de Sancti Spíritus?
Hasta la Escuela para Profesores de Educación Física Comandante Manuel “Piti” Fajardo Rivero, de Sancti Spíritus, llega el periodista Maikel Martín Gallego para conocer de la preparación de los futuros educadores deportivos
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.