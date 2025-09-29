En video: El «gallito» espirituano que sorprendió en Japón
Una buena actuación mostró un joven espirituano en el Mundial de Pelota Sub-18 que tuvo lugar recientemente en Japón. El comentarista deportivo Maikel Martín Gallego tiene los pormenores
