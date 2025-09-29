En video: El «gallito» espirituano que sorprendió en Japón

Una buena actuación mostró un joven espirituano en el Mundial de Pelota Sub-18 que tuvo lugar recientemente en Japón. El comentarista deportivo Maikel Martín Gallego tiene los pormenores

Maikel Martín Gallego

29 septiembre, 2025 - 5:15am

RELACIONADO CON:

Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025