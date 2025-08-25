En video: El equipo espirituano de fútbol sala no pudo avanzar a la etapa final del campeonato nacional

El director técnico del colectivo Reinaldo Valle esclarece a Escambray sobre la actuación del equipo que dirige

Sobre el fútbol sala y su desempeño en Sancti Spíritus trata el trabajo del periodista Maikel Martín Gallego.