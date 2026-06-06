Universidad de Sancti Spíritus adelanta el cierre del curso escolar

La casa de altos estudios espirituana se organiza los actos de culminación de estudios y ya trabaja en el otorgamiento de carreras para acceder a la Educación Superior

La Universidad de Sancti Spíritus acogerá en sus actos de graduación a estudiantes espirituanos procedentes de otras universidades del país para reducir la movilidad hacia esos territorios.

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) realiza varios reajustes en su calendario docente, que concluirá el próximo 15 de julio, una semana antes de lo previsto.

Hasta el momento, la UNISS mantiene las actividades docentes a través de las plataformas virtuales de aprendizaje y los profesores de esta institución continúan inmersos en los procesos de consultas en los diferentes territorios que se llevan a cabo desde el pasado mes de mayo.

A propósito del tema, el doctor en Ciencias Edelvy Bravo Amarante, rector de la casa de altos estudios, precisó: «Ya estamos preparándonos para los ejercicios de culminación de estudios en sus diferentes modalidades. Los mismos que se llevarán a cabo en los territorios de residencia de los estudiantes y serán acogidos por los Centros Universitarios Municipales».

En tanto, la UNISS eximirá a varios alumnos de este ejercicio, por sus excelentes resultados y trayectoria académica.

«Las fechas de los actos de graduación se irán informando a medida que sean decididas y, de igual forma, se realizarán en los lugares de residencia de los estudiantes. A los más de 700 jóvenes que gradúa la UNISS este año sumaremos a un grupo de espirituanos procedentes de otras universidades del país, a quienes estaremos acogiendo en tan significativo momento y entregando el título que los acredita como profesionales», aseguró Bravo Amarante.

La Universidad de Sancti Spíritus trabaja en el otorgamiento de carreras para la Educación Superior. En estos momentos ya la Comisión de Ingreso procesa las boletas de solicitud e índice académico de los más de 1 000 estudiantes que aspiran a las diferentes especialidades.