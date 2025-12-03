En video: informan sobre falla que provocó desconexión de la zona occidental de Cuba del SEN

Guerra precisó que la Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental. (Foto: Captura de pantalla)

El ingeniero Lázaro Guerra Hernádez, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas informó que cerca de las 5 am se produjo una falla en una línea de transmisión que enlaza Santa Cruz del Norte con Guiteras. Esta situación provocó sobrecarga en la otra línea y como consecuencia la división del SEN.

Guerra Hernádez informó que salieron de servicio unidades de Mariel, Santa Cruz del Norte, Céspedes 3 y Felton. Las dos últimas ya están en proceso de arranque. El proceso de restauración es más rápido, debido a que no se produjo una desconexión total del Sistema.

Ya comenzó el proceso de energización de subestaciones del occidente para restablecer progresivamente el servicio eléctrico.