En video: informan sobre falla que provocó desconexión de la zona occidental de Cuba del SEN

Zona occidental de Cuba se desconecta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

3 diciembre, 2025 - 9:15am

Guerra precisó que la Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental. (Foto: Captura de pantalla)

El ingeniero Lázaro Guerra Hernádez, director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas informó que cerca de las 5 am se produjo una falla en una línea de transmisión que enlaza Santa Cruz del Norte con Guiteras. Esta situación provocó sobrecarga en la otra línea y como consecuencia la división del SEN. 

Guerra Hernádez informó que salieron de servicio unidades de Mariel, Santa Cruz del Norte, Céspedes 3 y Felton. Las dos últimas ya están en proceso de arranque. El proceso de restauración es más rápido, debido a que no se produjo una desconexión total del Sistema. 

Ya comenzó el proceso de energización de subestaciones del occidente para restablecer progresivamente el servicio eléctrico.

