En video: Luisvany Meneses explica cómo jugarán los Gallos para lograr la clasificación
Los Gallos espirituanos continúan la batalla por la clasificación en la Serie Nacional de Béisbol. Maikel Martín Gallego conversó con el director del equipo en exclusiva para Escambray
