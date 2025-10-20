En video: Luisvany Meneses explica cómo jugarán los Gallos para lograr la clasificación

Los Gallos espirituanos continúan la batalla por la clasificación en la Serie Nacional de Béisbol. Maikel Martín Gallego conversó con el director del equipo en exclusiva para Escambray

Maikel Martín Gallego

20 octubre, 2025 - 5:02am

Luisvany Meneses Hernández, director de los Gallos.

Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

