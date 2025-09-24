Encuentro de alto nivel Cuba-Brasil concluye en presencia de Díaz-Canel

Durante dos días sesionó este diálogo bilateral con el propósito de construir un espacio estratégico para la construcción de sinergias y una agenda concreta de cooperación Sur-Sur

Díaz-Canel asistió a la clausura del encuentro. (Foto: ACN)

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, concluyó el Primer encuentro de alto nivel Cuba-Brasil sobre políticas públicas en protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

En el Hotel Nacional de Cuba durante dos días sesionó este diálogo bilateral con el propósito de construir un espacio estratégico para la construcción de sinergias y una agenda concreta de cooperación Sur-Sur.

Se trata, como afirmó Manuel Marrero, miembro del Buró Político y Primer Ministro cubano, al inaugurar el encuentro este martes, de multiplicar la colaboración entre nuestros países, priorizando el intercambio de experiencias en áreas claves como la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria, nutrición y salud, ciencia e innovación, agricultura urbana, suburbana y familiar, agroecología, extensionismo agrario, reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, y el diseño de políticas públicas orientadas a la transformación de los sistemas alimentarios.

Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro cubano, y el teólogo brasileño Frei Betto, asesor para la implementación del Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, condujeron la mesa de trabajo que en la jornada de hoy se dedicó a profundizar sobre el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios con énfasis en la agricultura familiar y el consumo sostenible.

En ese panel participaron ministros, funcionarios y autoridades de ambos países, en un esfuerzo conjunto por lograr la articulación de iniciativas y proyectos conjuntos desde la cooperación sentando las bases para un sistema alimentario más inclusivo y resiliente.