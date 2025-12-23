Entregado Premio Nacional de la Enseñanza Artística a Juan Piñera

Este prestigioso galardón reconoce su excepcional trayectoria, calidad profesional y científica en el campo de la pedagogía artística

El Aula Magna de la Universidad de las Artes acogió este lunes 22 de diciembre, Día del Educador, el acto de entrega del Premio Nacional de Enseñanza Artística 2025 al destacado músico, pedagogo y promotor cultural Juan Manuel Piñera Infante.

Este prestigioso galardón reconoce su excepcional trayectoria, calidad profesional y científica en el campo de la pedagogía artística.

En el acto estuvieron presentes Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Lillitsy Hernández Oliva, viceministra de Cultura ; Ariadna Padrón García, directora general de Formación Artística y Desarrollo del Ministerio de Cultura; Martha Bonet, presidenta de la Uneac; Diango González Guerra, director del Centro Nacional de Escuelas de Arte, y Luis Enrique Amador Quiñones, rector de la Universidad de las Artes, entre otras personalidades del arte y la enseñanza en Cuba.

El SNTC se unió a la celebración entregando la Distinción Raúl Gómez García.

Para esta edición 2025, el jurado, presidido por José Loyola e integrado por Carmen Amador, Marilyn Garbey, José Villa Soberón y Miguel Iglesias, evaluó 24 propuestas de instituciones como el CNEArt y la Universidad de las Artes, decidiendo por unanimidad otorgar el premio a Piñera Infante.

Alpidio Alonso, ministro de Cultura, entregó a destacados artistas y promotores culturales la Distinción Por la Cultura Nacional.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura se unió a la celebración entregando la Distinción Raúl Gómez García a Inés Juliana Arozarena Johnson, Arnay Camaraza Pérez, Francisco Anca Candia, Miriam Lay Bravo y María Elena Mesa Orozco.

Asimismo, se hizo entrega de la Distinción Por la Cultura Nacional a Emilio Diolmer Sobrino Sencieles, Rosa Genoveva Valdés Izquierdo, Ana Lisbeth Rojas Estévez, Elena Concepción Álvarez Arredondo, Telma de la Cruz Pazo, Yailín Rodríguez García, Anyelmaidelin Calzadilla Fernández, Gabriela Reyna López, José Antonio Piñera Sabugueiro, María Elena Mesa Orozco y Miriam Lay Bravo.