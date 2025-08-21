Oro de Diorges Hernández es el primero de Sancti Spíritus en Juegos Panamericanos Junior

El atleta, oriundo de Yaguajay, ganó este jueves la lid de salto alto del atletismo en Asunción 2025, adonde llegó con una marca de 2,16 metros que hoy no pudo alcanzar, aunque sí consiguió llegar con limpieza hasta unos 2,07 que le valieron el sorpresivo título en su primera incursión fuera de fronteras cubanas

Diorges protagonizó una competencia muy táctica. (Foto: Mónica Ramírez)

Diorges Hernández no hizo caso a los pronósticos y no solo los destrozó sino que inscribió su nombre en la historia del deporte espirituano, al convertirse en el primer campeón de esta provincia del centro de Cuba en unos Juegos Panamericanos Junior.

El atleta, oriundo de Yaguajay, ganó este jueves la lid de salto alto del atletismo en Asunción 2025, adonde llegó con una marca de 2,16 metros que hoy no pudo alcanzar, aunque sí consiguió llegar con limpieza hasta unos 2,07 que le valieron el sorpresivo título en su primera incursión fuera de fronteras cubanas.

“Aunque no estaba en los pronósticos, yo sí me había propuesto el oro. Estoy contento por eso, aunque quería una marca de 2.20 m. Sabía que estaba bien preparado y podría tener un buen rendimiento. Este triunfo es de mi madre y mis entrenadores”.

En la capital paraguaya el arquero Abrhan Pérez había aportado la primera presea de un atleta espirituano en Juegos Panamericanos Junior (bronce en arco recurvo mixto), pues los representantes de esta parte del país no consiguieron medallas en la primera confrontación de este tipo, celebrada en Cali-Valle, Colombia.