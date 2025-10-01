Es momento de admitir a Palestina en la ONU, sostiene canciller cubano

advirtió que el gobierno estadounidense ha bloqueado una vez más, abusando de sus privilegios en Consejo de Seguridad y de los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a la masacre que perpetra Israel en Gaza

Bruno Rodríguez, canciller cubano. (Foto: PL)

Es momento de admitir a Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas (ONU), aseguró hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

Durante su intervención en la Reunión de la Asamblea General de la ONU, convocada por uso de veto de Estados Unidos (EE.UU.) en Consejo de Seguridad de la ONU, el Canciller advirtió que el gobierno estadounidense ha bloqueado una vez más, abusando de sus privilegios en Consejo de Seguridad y de los esfuerzos de la comunidad internacional para poner fin a la masacre que perpetra Israel en Gaza.

Reafirmó la convicción que solo mediante solución de los dos Estados, con la creación de Estado palestino independiente dentro de fronteras anteriores a 1967, con capital en Jerusalén Oriental, que garantice el derecho a retorno de los refugiados, se podrá alcanzar paz justa y duradera.