Esclarecen causas de graves lesiones sufridas por paciente hospitalizado en Pediátrico espirituano

El paciente permanece en la Sala de Cuidados Intensivos del Pediátrico espirituano, reportado en estado crítico.

Un hecho accidental resultó la causa de las múltiples lesiones sufridas por el paciente de 15 años de Yaguajay, ingresado en el Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez y que continúa reportado en estado crítico.

En entrevista concedida a la emisora La Voz de Yaguajay, el teniente coronel Raúl Banguela Moya, jefe de la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el norteño territorio, manifestó que, como parte de la investigación, se pudo establecer que se trató de un hecho accidental. El muchacho subió una tapia para coger guayabas de una mata y perdió el equilibrio; al caer, se golpeó contra un tanque de fibrocemento en el lugar.

El jefe de la PNR en Yaguajay detalló que el adolescente intentó sujetarse; pero el desprendimiento de elementos de pared (ladrillos) provocó la caída y lesiones posteriores, indica un post publicado en Facebook por el periodista Luis Francisco Jacomino Suárez, director de La Voz de Yaguajay.

Durante el proceso investigativo se determinó que en el lugar de los hechos no se encontraba nadie más, a tenor de las declaraciones de la vecina que socorrió al menor y pidió ayuda. Los peritos no hallaron muestras de sangre relacionadas con un acto violento, precisó el teniente coronel Banguela Moya, quien descartó que el lesionado fuera víctima de una violación, como se difundió en redes sociales.

Al filo de las 6:30 p.m. de este miércoles, el paciente permanecía en la Sala de Cuidados Intensivos del Pediátrico espirituano, reportado en estado crítico, con determinados signos favorables en su evolución, aseguró a Escambray el doctor Ramón Aquino Lorenzo, director de la institución sanitaria.

En la madrugada de este martes, el muchacho fue trasladado al Pediátrico José Martí Pérez, desde el Hospital Municipal Joaquín Paneca, de Yaguajay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un equipo multidisciplinario, cuyo rápido y profesional obrar resultó clave en la atención de este paciente policontusionado.