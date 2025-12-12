Espirituano Alejandro tiene Claro su futuro en el boxeo

Claro representa la nueva hornada de pugilistas antillanos que asumirán los principales compromisos internacionales en este cuatrienio que abarca hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

En el boxeo profesional, Claro debutó con triunfo sobre el argentino Mauro Liendro. (Foto: JIT)

Tiene solamente 24 años, pero el boxeador espirituano Alejandro Claro parece que tiene bien definido el objetivo de brillar entre las 12 cuerdas.

Con un par de medallas de bronce en Campeonatos Mundiales, el de la IBA de 2023 y el de la World Boxing este 2025, el yayabero ya tiene un palmarés interesante en el mundo amateur, y acaba de debutar con éxito en el profesional.

Sobre esto último, dijo que sobre el cuadrilátero montado en Varadero no tenía como plan terminar antes de los seis asaltos reglamentarios su primera pelea de este tipo, y prefirió estudiar bien a su contrario para no cometer errores.

“Estaba esforzándome más para terminar los seis asaltos, porque nunca había peleado tanto. Medir la recuperación de cada asalto era importante en mi debut, y por suerte todo salió bien”.

Con respecto a su contrario, el argentino Mauro Liendro, señaló que al no moverse mucho requería un esfuerzo para ir a buscarlo en los intercambios también.

“Casi siempre mis rivales son más pequeños que yo, pero estoy preparado para todo. En este caso me sentí muy superior, a pesar de que él tiene más experiencia que yo en el profesional. Todos saben que el boxeo cubano tiene muchísima calidad a pesar de no tener muchos combates en el profesionalismo”.

En cuanto a lo que está por venir, se confesó con ganas de seguir adelante y hacerlo bien.

“Mis planes son seguir por este camino y prepararme cada vez mejor, para cada evento que vayamos. Quiero lograr un título como mis compañeros”.

Claro representa la nueva hornada de pugilistas antillanos que asumirán los principales compromisos internacionales en este cuatrienio que abarca hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lo más cercano en el horizonte es el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que está previsto en Guadalajara, México, del 10 al 17 de marzo del próximo año.

En su caso personal, sería su debut en este tipo de lides, y llega con un compromiso extra, luego que la mayor de las Antillas no tuvo una buena actuación en la pasada cita de San Salvador 2023, donde solamente cosechó dos títulos. De ahí que ese sea unos de sus objetivos claros.