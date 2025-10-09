Espirituanos alzan la voz contra la masacre en Gaza (+fotos)

En la provincia, como en todo el país, se condenó el genocidio que comete el estado de Israel en la Franja de Gaza

Cientos de espirituanos se concentraron en el parque Serafín Sánchez Valdivia para alzar su voz a favor del pueblo palestino. (Fotos: Vicente Brito y Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Una Tribuna Antiimperialista tuvo lugar esta mañana en el parque Serafín Sánchez Valdivia de la ciudad de Sancti Spíritus, donde se dieron cita cientos de espirituanos para alzar su voz en apoyo a la causa palestina y en repudio al holocausto que vive ese hermano pueblo.

La joven doctora Yiliannys Yera Marín, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, habló en nombre de los galenos espirituanos y de la juventud en general. “Como hija de este pueblo noble y solidario no puedo ser indiferente ante un hecho como el que ocurre en Palestina”, expresó.

Yera Marín hizo suyas las palabras del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez que, en otra ocasión, expresó que Cuba condena en los términos más duros los bombardeos contra la población en Gaza y la destrucción de sus viviendas, hospitales e infraestructura civil.

Por su parte, Lester Rodríguez Acosta, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Sancti Spíritus, calificó como catástrofe humanitaria el genocidio que se acomete contra el pueblo palestino. “Esto no es una guerra como quieren hacerlo ver al mundo, es un exterminio contra la población civil en Gaza”, afirmó. “El estado israelí ha negado la entrada de cualquier ayuda, como recientemente sucedió con la flotilla de la Libertad”.

El pueblo y gobierno cubanos han sido históricamente defensores de las causas justas y la de Palestina no es la excepción. Cientos de jóvenes palestinos han venido a Cuba para formarse como médicos, que una vez graduados regresan a su país con una concepción humanista de la medicina.

Desde hace dos años las vidas de más de dos millones de palestinos se han visto afectadas, y aproximadamente más del 10 por ciento de la población en ese territorio ha muerto o ha sido herido por los ataques israelíes.

A la Tribuna asistieron Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización política en la provincia; y Alexis Lorente Jiménez, gobernador del territorio; así como dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Instituto de Amistad con los Pueblos.