Fútbol en mi Escuela anota gol (+fotos)

En este proyecto se incluyen instituciones educativas de la Enseñanza Primaria y combinados deportivos del territorio

El proyecto promueve la práctica activa del deporte y la formación de valores. (Fotos: Alien Fernández/Escambray)

El proyecto Fútbol en mi Escuela, auspiciado por la FIFA, se implementa en Sancti Spíritus con la participación de todas sus instituciones educativas del nivel primario y los combinados deportivos a los que pertenecen.

Esta iniciativa apuesta por la formación deportiva desde edades tempranas e integra al estudiantado en dinámicas competitivas que fomentan valores esenciales como la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad.

Fútbol en mi Escuela prioriza, además, el aprendizaje y la inclusión, al asumir la práctica del fútbol como en una herramienta educativa.

Este movimiento cuenta con la orientación de las instituciones deportivas y educacionales, como parte de una estrategia que se extiende a todo el territorio provincial. De esa forma, se apuesta por fortalecer el deporte escolar y ampliar las oportunidades de acceso a la actividad física.

Con estos encuentros, el fútbol deja de ser solo un juego para convertirse en un espacio de crecimiento, donde se forman no solo futuros atletas, sino también jóvenes con valores.

Como parte del programa, la FIFA ha realizado donaciones que incluyen balones, vestuario e implementos deportivos. Estos recursos contribuyen a mejorar las condiciones de entrenamiento y a garantizar una mayor participación de menores de edad en las actividades.