Espirituanos disfrutarán de opciones recreativas por fin de año

Como parte de la celebración por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución, la provincia ha organizado un amplio programa de actividades recreativas para todos los grupos etarios. Ricardo García Hernández, coordinador de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, ofreció los detalles a Escambray.
“En todos los municipios se prevén jornadas de esparcimiento. Este año, como se ha venido trabajando, hay que llegar a cada barrio”, señaló.
Añadió que cada fin de semana se realizará la habitual feria agropecuaria en los distintos territorios. Se priorizarán también los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF), así como las instituciones sociales y asistenciales en los días festivos.
“Las unidades de Gastronomía, Flora y Fauna y el Turismo prepararán cenas especiales, incluso para llevar”, acotó.
En tanto, las instituciones culturales reforzarán su programación y llegarán a comunidades de difícil acceso. El primero de enero de 2026 se realizarán bailables y ruedas de casino.
Por su parte, el Inder también prevé actividades recreativas en barrios y comunidades. Las autoridades e instituciones involucradas de cada municipio de la provincia informarán oportunamente la programación de todas las actividades.
