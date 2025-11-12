Estudiantes de las escuelas pedagógicas comienzan sus prácticas profesionales

Cerca de 500 estudiantes de los dos centros destinados a ese perfil en Sancti Spíritus asumirán esa labor hasta finales de mes

Los futuros maestros recibieron una cálida acogida en los centros donde realizarán sus prácticas. (Foto: Facebook)

Cerca de 500 jóvenes espirituanos, procedentes de las escuelas pedagógicas Rafael M. de Mendive y Vladislav Volkov, comenzaron sus prácticas profesionales, que se extenderán hasta finales de noviembre, con un taller de cierre y el festival de medios de enseñanza, donde estos jóvenes presentarán novedosos medios utilizaron durante el proceso de vinculación laboral.

Este proceso incluye a los estudiantes de todas las especialidades que se imparten en las escuelas pedagógicas y se llevarán a cabo en los ocho municipios de la provincia, donde se trabajará sobre la base de una guía en correspondencia con los años académicos que cursan estos jóvenes.

“El principal objetivo de los estudiantes de primer año radica en el proceso de familiarización y contacto con el aula, mientras segundo y tercer años se enfocan en didácticas particulares como observación de clases, además de impartirlas”, aseguró Carlos García Morales, jefe del Departamento de Formación y Actividad Científica en la Dirección General de Educación.

Asimismo, precisó que los estudiantes de cuarto año tienen como meta en este proceso la preparación y superación de cara al inicio de las prácticas profesionales a tiempo completo a partir del próximo año, previo a su culminación de estudios.

La orientación profesional pedagógica es uno de los grandes objetivos de estas prácticas, donde los futuros maestros podrán compartir su experiencia en los centros educativos asignados para enamorar a otros muchachos del magisterio.

“La práctica profesional es donde se forja el maestro, allí llegan los jóvenes para llevar la teoría a la práctica y reafirmarse como futuros educadores”, puntualizó García Morales.