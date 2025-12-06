Exigen en Cuba cese de hostilidad de EEUU contra Venezuela

Como parte de la jornada mundial de solidaridad con Venezuela, Cuba ratificó en masivo acto la más enérgica condena al despliegue militar en el Caribe y las crecientes amenazas de Estados Unidos a la nación latinoamericana

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, ambos miembros del Buró Político del PCC, presidieron la demostración. (Foto: PL)

Cientos de cubanos reunidos en áreas adyacentes al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) condenaron En La Habana la política hostil del Gobierno de Estados Unidos contra las autoridades y el pueblo de Venezuela.

En el contexto de la jornada Mundial de Solidaridad con ese país sudamericano, los concurrentes enarbolaron banderas de Venezuela y Cuba, y también exigieron respeto para los pueblos de América Latina y el Caribe.

Fotos de los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez, desplegadas en los edificios contiguos a la sede del ICAP, engalanaron un escenario en el que se defendió el derecho de los venezolanos a determinar el camino y futuro de su nación.

Durante la concentración, el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana, Orlando Maneiro, agradeció el apoyo del gobierno y pueblo cubanos en una breve alocución.

A la manifestación asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, y otros integrantes de las direcciones gubernamentales y partidistas de Cuba, entre ellas la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa María Amarelle Boué.