Regresa desde Guatemala grupo de 46 colaboradores de la Salud cubanos

El regreso a la patria del grupo se da después de cumplir una misión que no solo llevó salud, sino además dignidad, consuelo y esperanza a miles de familias guatemaltecas

Los médicos cubanos dejaron una huella profundamente humana que dejó huellas en comunidades, familias y corazones. (Foto: PL)

Un total de 46 colaboradores de la salud cubanos regresará a su patria desde Guatemala con múltiples muestras de admiración y la satisfacción del deber cumplido, tras cumplir su misión internacionalista.

Dado el anuncio en febrero pasado del Gobierno local que conlleva al fin escalonado del acuerdo bilateral vigente, representantes de la misión estatal de la isla en este país despidieron la víspera a ese segundo grupo.

En la sencilla pero emotiva ceremonia en esta capital, el embajador cubano en la tierra del quetzal, Nazario Fernández, subrayó que no es una despedida cualquiera: “es el reconocimiento a una obra silenciosa, constante y profundamente humana que dejó huellas en comunidades, familias y corazones”.

Desde el primer día, ustedes encarnaron ese principio expresado por el Comandante en Jefe Fidel Castro: “Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad”, aseveró el diplomático ante los presentes.

Así lo hicieron, remarcó, en cada consulta, diagnóstico, en cada gesto de consuelo, llevaron no solo conocimientos, sino también dignidad, compromiso y solidaridad. Allí donde había necesidad, ustedes respondieron con entrega; donde había dolor, ofrecieron cuidado; donde había incertidumbre, dieron confianza, describió Fernández.

En el acto, igualmente de tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año del centenario de su natalicio, el embajador deseó a los cooperantes un feliz regreso.

En la Plaza José Martí de la capitalina avenida Las Américas, directivos se despidió a este segundo grupo de colaboradores.

Antes, la coordinadora del programa de colaboración de la Dirección de Redes Integradas del Ministerio de Salud y Asistencia Social guatemalteco, Sheila Pamela Leyla, calificó de honor dirigirse a los presentes en ocasión de tan alta significación humana y profesional.

Nos convoca el fin de misión de especialistas que, con disciplina y entrega, honraron el convenio de salud que une a nuestros países, expresó. No solo celebramos el cierre de una etapa técnica, sino el triunfo de la voluntad humana, amplió.

Durante este tiempo en esta nación hablaron a través de sus acciones, de sus manos sanadoras y de su presencia constante donde más se les necesitaba, puntualizó la funcionaria.

Agradeció a los colaboradores por encarnar el principio del Héroe de Cuba, José Martí, de que “la única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor”. Se retiran como hermanos que comprendieron que “la justicia y el bienestar de todos es el único cimiento real de la felicidad de los pueblos”, resaltó Leyla.

La jefa de los profesionales de la salud antillanos, Mariheta Cutiño, consideró que el regreso a la patria del grupo se da después de cumplir una misión que no solo llevó salud, sino además dignidad, consuelo y esperanza a miles de familias guatemaltecas.

Regresan, dijo, con la autoridad moral de quienes salvaron a muchas personas mientras otros levantaban obstáculos a la vida.